На Закарпатье военный погиб при взрыве гранаты – СМИ

В городе Мукачево Закарпатской области военнослужащий погиб от взрыва гранаты. Соответствующее сообщение от врача госпиталя поступило на линию 102, сообщает Mukachevo.net со ссылкой на правоохранителей в понедельник, 20 мая.
Мужчина был доставлен с ранением предварительно от взрыва гранаты... К сожалению, военный скончался в карете скорой помощи. При каких условиях это произошло пока не понятно, – говорится в сообщении.
Позже стало известно, что военный подорвался не на территории части.
"19 мая один из военнослужащих в/ч А1556 во внеслужебное время, находясь за пределами воинской части, и не соблюдая правил безопасности, получил травму от неизвестного взрывного устройства, что привело к его смерти. Командиром назначено служебное расследование о результатах которого мы сообщим позже", – отметили в военной части.
Накануне в Харькове возле одного из домов произошел взрыв гранаты, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал.
Также в Старобельске Луганской области мужчина подорвал гранату в отделении банка. В результате взрыва он погиб на месте и еще шесть человек были ранены.
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Источник: korrespondent.net
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