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20. 05. 2019

В "ДНР" и "ЛНР" поддержали инициативу Зеленского

Самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" готовы рассмотреть вопрос об обмене пленными с Украиной, при условии соблюдения ранее достигнутых договоренностей. Об этом заявила омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, комментируя инициативу президента Владимира Зеленского, сообщает КомерсантЪ.
 
 
Сепаратисты поддерживают обмен пленных в формате "всех на всех".
 
"Однако для возобновления работы в этом направлении одних только публичных заявлений недостаточно. Мы ждем от представителей Киева конкретных предложений и полных списков", - заявила Морозова.
 
О готовности к обмену также сообщил и глава "МИД ЛНР" Владислав Дейнего. 
 
"В качестве промежуточного шага годится обмен "всех установленных на всех установленных", как способ приближения к идеалу "всех на всех"... Но то, что для Зеленского это новость и то, что он только сейчас это начинает понимать, наверное, это хорошая тенденция", - отметил "министр".
 
Как сообщалось, во время выступления в Верховной Раде Зеленский назвал первоочередным вопрос урегулирования ситуации на Донбассе и освобождения украинских пленных.
 
Его инициативу уже приветсвовали в Кремле.
 
Напомним, ранее бывший представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма заявил, что до президентских выборов 31 марта продвижения в вопросе обмена заложниками на Донбассе ожидать не следует.
 

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Источник: korrespondent.net

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