В "ДНР" и "ЛНР" поддержали инициативу Зеленского

Самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" готовы рассмотреть вопрос об обмене пленными с Украиной, при условии соблюдения ранее достигнутых договоренностей. Об этом заявила омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, комментируя инициативу президента Владимира Зеленского, сообщает КомерсантЪ.

Сепаратисты поддерживают обмен пленных в формате "всех на всех".

"Однако для возобновления работы в этом направлении одних только публичных заявлений недостаточно. Мы ждем от представителей Киева конкретных предложений и полных списков", - заявила Морозова.

О готовности к обмену также сообщил и глава "МИД ЛНР" Владислав Дейнего.

"В качестве промежуточного шага годится обмен "всех установленных на всех установленных", как способ приближения к идеалу "всех на всех"... Но то, что для Зеленского это новость и то, что он только сейчас это начинает понимать, наверное, это хорошая тенденция", - отметил "министр".

Как сообщалось, во время выступления в Верховной Раде Зеленский назвал первоочередным вопрос урегулирования ситуации на Донбассе и освобождения украинских пленных.

Его инициативу уже приветсвовали в Кремле.

Напомним, ранее бывший представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма заявил, что до президентских выборов 31 марта продвижения в вопросе обмена заложниками на Донбассе ожидать не следует.

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Источник: korrespondent.net