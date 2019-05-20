В МИД РФ оценили заявления Зеленского по Донбассу

Глава МИД России Сергей Лавров приветствовал заявления президента Украины Владимира Зеленского, который высказался против разобщения по языковому признаку и первоочередности решения проблемы Донбасса. Об этом он сказал в понедельник, 20 мая, пишет ТАСС.
"Сегодня в своей инаугурационной речи президент Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком контексте всестороннего выполнения минских договоренностей", - заключил он.
Москва считает правильным начать диалог с Киевом по обмену задержанными по принципу "всех на всех", отметил Лавров.
"Было бы правильно, по-христиански начать с положений этих документов [минских соглашений] об обмене задержанными по принципу "всех на всех", - подчеркнул министр.
Как сообщалось, во время выступления в Верховной Раде Зеленский назвал первоочередным вопрос урегулирования ситуации на Донбассе и освобождения украинских пленных.
Его инициативу уже приветсвовали в Кремле и в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость