В МИД РФ оценили заявления Зеленского по Донбассу

Глава МИД России Сергей Лавров приветствовал заявления президента Украины Владимира Зеленского, который высказался против разобщения по языковому признаку и первоочередности решения проблемы Донбасса. Об этом он сказал в понедельник, 20 мая, пишет ТАСС.

"Сегодня в своей инаугурационной речи президент Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком контексте всестороннего выполнения минских договоренностей", - заключил он.

Москва считает правильным начать диалог с Киевом по обмену задержанными по принципу "всех на всех", отметил Лавров.

"Было бы правильно, по-христиански начать с положений этих документов [минских соглашений] об обмене задержанными по принципу "всех на всех", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, во время выступления в Верховной Раде Зеленский назвал первоочередным вопрос урегулирования ситуации на Донбассе и освобождения украинских пленных.

Его инициативу уже приветсвовали в Кремле и в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".