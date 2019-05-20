В Луганской области нашли тайник с сотнями артснарядов

Сотрудники Службы безопасности Украины в Луганской области обнаружили тайник с более 270 артснарядов и почти 300 взрывателей РГМ-2. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На Луганщине обнаружен тайник с крупнокалиберными средствами поражения. Из тайника, обустроенного на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе, правоохранители изъяли более двухсоти семьдесяти артиллерийских снарядов ОФ-22 калибра 152 мм и почти триста взрывателей РГМ-2", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках открытого уголовного производства по статье "расточительство или потеря военного имущества" продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к обустройству тайника.

Ранее на территории туристической базы в Луганской области обнаружили склад с боеприпасами.

Также сообщалось, что в парке Винницы нашли арсенал оружия. Сотрудники СБУ изъяли гранаты, гранатометы и почти 750 патронов различных калибров.

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Источник: korrespondent.net