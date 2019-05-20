Троица в Украине-2019: история и традиции праздника

День рождения Святой Вселенской соборной апостольской Церкви и схождения Святого Духа на последователей Христа почитается во время Торицы.

В Украине в 2019 году праздник Троицы приходится на 16 июля. Этот день также называют Зелеными святками, или Пятидесятницей. Последнее название праздник получил из-за того, что он отучается спустя 50 дней после Пасхи.

День Святой Троицы в Украине является государственным праздником. Кроме того, в этот день предусмотрен выходной. Так, как 16 июня – это воскресение, то выходной день переносится на понедельник, 17 июня.

История праздника

Предки современных украинцев - древние славяне начали отмечать Троицу в конце XIII – начале XIV веков. Впервые праздник признали в 381 году, после проведения в Константинополе II Вселенского собора. Тогда утвердили догмат о равенстве всех Божьих людей, и учредили праздник Троицы.

Фото: pravoslavie.ru

По приданию первыми почитать Троицу призвали апостолы. Спустя 50 дней молитвы в Сионской горнице на них сошел Святой Дух. Именно это событие они и хотели почитать в время Троицы.

После схождения Святого Духа апостолы якобы начали разговаривать на разных языках, чтобы нести слово Божие в разные страны. Вместе с этим они получили дар исцелять и предсказывать будущее.

Традиции на Троицу

Главной особенностью праздника является то, что дома и храмы украшают ветками деревьев, скошенной травой и травами. Зелень символизирует возрождение всего живого.

Фото: dobro-narodnoe.livejournal

Поэтому дни перед Троицей называются Клечальной или Русальной неделей, а первые три дня после – Зелеными праздниками.

Для украшения дома используют ветки березы, дуба, клена или липы. Осиновые прутья устанавливают только возле входа в двор, по периметру участка и на грядках. Считается, что она останавливает зло и нечисть. Из трав традиционными считаются аир, мята, мелисса, чабрец, васильки. Эти травы также можно посвятить в церкви. Они считаются целебными.

Троица является одним из 12 главных православных праздников, поэтому принято сделать все дела заранее, а в праздник провести в кругу семьи. Также нельзя позволять себе плохие мысли и грустить.

Наши предки считали, что в четверг перед Троицей из воды появляются русалки. Поэтому купаться в этот период запрещалось. Девушки гадали на суженого, пуская на воду венки и водя хороводы. А парням считалось удачным посвататься на Троицу, это сулило счастливую супружескую жизнь.

Накануне в Украине установлен новый праздник - День отца.

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Источник: korrespondent.net