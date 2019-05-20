Гройсман решил подать в отставку

Премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник, 20 мая, заявил, что решил подать заявление об отставке.

Как сообщалось, во время выступления в Раде президент владимир Зеленский решил распустить парламент и предложил правительству написать заявления об отставке.

"Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной радой Украины, а не перед новоизбранным президентом", - сказал Гройсман.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - добавил он.

Гройсман также заявил: "За три года работы правительства мне совершенно не стыдно за то, что нам удалось сделать, и насколько адекватно мы реагировали на вызовы и кризисы, которые перед нами стояли".

Согласно статье 115 Конституции Украины, отставка премьер-министра влечет отставку всего состава Кабинета министров. В этом случае Верховная Рада формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, определенные Конституцией. Премьер и министры, сложившие полномочия, продолжают исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина.

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Источник: korrespondent.net