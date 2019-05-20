В Виннице из-за распыленного в классе перцового газа в больницы попали пятеро шестиклассников общеобразовательной школы №2. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 20 мая.

По словам начальника сектора ювенальной превенции городского отдела полиции Владимира Борищука, в учебное заведение баллончик с перцовым газом принесла ученица 6-го класса.

Девочка показала газовый баллончик на уроке однокласснице, которая впоследствии его распылила. В учебном заведении прекратили уроки, всех учеников вывели на улицу.

После оказания медицинской помощи детей, которым стало плохо после распыления газа, отпустили домой.

Родители виновницы инцидента будут привлечены к административной ответственности по статье за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 КУоАП).

Cмотрите фотогалерею: В школе Винницы распылили газ, есть пострадавшие

Напомним, в декабре похожий инцидент произошел в школе №18 Винницы. Тогда старшекласница испытала баллончик с перцовым газом, в результате чего пришлось приостанавливать обучение. У одного ребенка возникла аллергия и его госпитализировали.

Также в Житомирской области полиция открыла уголовное дело по факту распыления газа в одной из школ Коростышева, после чего 13 детей госпитализировали.

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Источник: korrespondent.net