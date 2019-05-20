Черниговский губернатор написал заявление об отставке

Председатель Черниговской областной госадминистрации Александр Мисник написал заявление об увольнении с должности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 20 мая.

"Чтобы избежать домыслов и политических спекуляций, сообщаю: сегодня утром я, как и все мои коллеги из других областей, написал заявление на увольнение – как того требует закон Украины О местных государственных администрациях", – отметил Мисник.

Он отметил, что полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются в случае избрания нового президента Украины.

"Далее решение – за президентом. Черниговская ОГА работает в штатном режиме", – отметил чиновник.

Как сообщалось, на должность главы Черниговской ОГА Александр Мисник был назначен в конце ноября 2018 года.

Напомним, 20 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу на верность украинскому народу и приступил к исполнению обязанностей главы государства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net