Газовые переговоры: еврокомиссар озвучил планы

Трехсторонние переговоры по транзиту газа должны начаться как-можно быстрее, в настоящее время обсуждает место для встречи России, Украины и Еврокомиссии. Об этом в понедельник, 20 мая, заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович, пишет УНИАН.

"Через несколько недель я поеду в Москву и там передам также посыл о том, что Европейский Союз хочет и намерен как можно скорее возобновить эти переговоры. Нам нужен очень быстрый прогресс. Речь идет не только о том, чтобы найти решение для грядущей зимы, но и о том, чтобы заключить новый долгосрочный контракт о транзите природного газа", - сказал Шефчович.

По его словам, заключение такого договора будет наилучшей новостью для всех задействованных сторон: Россия сможет показать, что она надежный поставщик, Украина покажет, что она надежный транзитер газа, а Европейский Союз покажет, что он надежный потребитель газа.

"Мы хотели бы, чтобы был соответствующий позитивный результат до лета или в начале осени, но, конечно, я хотел бы, чтобы у нас был позитивный результат до начала летних каникул", - добавил Шефчович.

Как сообщалось, Шефчович представлял ЕС на инаугурации Владимира Зеленского.

Ранее в Нафтогазе заявили, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры по транзиту газа с Украиной и ЕС в мае, на июнь переговоры не согласованы.

Как известно, контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года. Два раунда переговоров при участии Еврокомиссии результатов не дали.

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Источник: korrespondent.net