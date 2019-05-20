С начала года корью заболели почти 50 тысяч человек

В Украине с начала 2019 года корью заболели 49,288 тысяч человек, из них 26,048 тысяч детей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Согласно сообщению, с 9 по 16 мая 2019 года корью заболело 1,935 тысяч человек, в том числе 900 детей.

За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (358 больных, из них 93 ребенка), Киевской (138/64), Тернопольской (119/76), Львовской (112/80) областях и Киеве (208/92).

Ранее власти Нью-Йорка объявили о введении чрезвычайного положения в области здравоохранения в отдельных районах города из-за вспышки кори.

Позже стало известно, что вспышка кори в Нью-Йорке имеет связь с Украиной. Вирус привезли еврейские паломники, который ранее посещали Украину.

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Источник: korrespondent.net