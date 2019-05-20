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20. 05. 2019

Зеленский провел первые переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации в понедельник, 20 мая, провел первые переговоры в качестве главы государства, обсудив партнерство с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента. 

Зурабишвили поздравила Зеленского с победой и пожелала "успехов на посту президента Украины". Она заявила о готовности дальнейшего развития украинско-грузинских отношений и углублении стратегического партнерства. Зурабишвили планирует объединиться с Украиной для курса на евроинтеграцию и членство в НАТО. 

"Всех нас ждет еще один вызов – выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии относительно курса на евроинтеграцию и членство в НАТО", - сказала Зурабишвили. 

В свою очередь Зеленский отметил, что одним из "вызовов для Украины является победа над коррупцией", а опыт Грузии в этом вопросе является для него примером. Также он в очередной раз подчеркнул цель, относительно прекращения огня на Донбассе. 

"Почему наша команда ушла в политику? Вызов номер один для нас – прекращение огня на востоке, где каждый день гибнут наши люди", – сказал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что одним из вызовов для Украины является победа над коррупцией. "В этом вопросе опыт Грузии является для нас примером", - добавил Зеленский.

Как известно, на инаугурацию Зеленского приехали главы пяти европейских государств. Кроме президента Грузии, торжественную церемонию посетили главы Латвии, Литвы, Эстонии и Венгрии.

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Источник: korrespondent.net

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