Отставка Гройсмана, роспуск Рады. В Украине начался политический кризис?

Прямо во время своей инаугурационной речи новый президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске парламента.

Другое дело, что непонятно каковы основания для роспуска Рады.

Еще в том же выступлении Зеленский предложил писать заявления об отставке министрам правительства. И такое заявление уже написал премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Так что страну ждет жизнь без парламента, и без правительства?

Роспуск Рады

“Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - заявил сегодня Владимир Зеленский, выступая в парламенте.

Перед этим, правда, он призвал депутатов принять ряд законов.

"Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. А также, я прошу освободить вас от должности председателя Службы безопасности Украины, Генерального прокурора, Министра обороны. И это далеко не все, что вы можете сделать. Но для начала достаточно. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - отметил Зеленский.

Вот только, основания для роспуска парламента Зеленский не озвучил. Указа о роспуске парламента пока тоже нет. При этом завтра, во вторник, 21 мая, он зовет представителей фракции Рады на консультации по поводу роспуска парламента.

У Зеленского считают, что основанием для роспуска является отсутствие в парламенте коалиции.

Однако, официально коалиция прекратила свое существование только 17 мая, когда из нее вышла фракция Народный фронт, и теперь у депутатов есть месяц на формирование новой коалиции.

У Зеленского, по-видимому, полагают, что коалиция прекратила свое существование раньше. Но это же пока ничем не доказано.

Также Конституция Украины запрещает распускать Верховную Раду в последние 6 месяцев ее полномочий. Если считать от даты приобретения полномочий парламента 8 созыва, 27 ноября 2014, то последний срок для роспуска ВР – 27 мая.

Реакция на роспуск

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко считает не конституционным роспуск парламента президентом Владимиром Зеленским.

“Выиграла с десяток пари, что будет досрочный роспуск парламента, хоть это и не конституционно, но кто же на такие “мелочи” обращает внимание в эпоху борьбы за лайки”, - отметила Геращенко.

Партия Блок Петра Порошенко Солидарность заявляет, что готова к проведению парламентских выборов, однако роспуск Верховной Рады должен происходить согласно Конституции.

"Мы считаем, что право президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады должно реализовываться в полном соответствии с Конституцией Украины. Демократия - это процедуры, отсутствие процедуры - это авторитаризм... Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право является не безусловным и должно происходить в полном соответствии в Конституцией", - отмечается в заявлении.

"Новый президент заявил о намерении распустить Верховную Раду. А это значит, что уже в июле - выборы. "Голос" пойдет на выборы, когда бы бы они не были", - говорится в заявлении новой партии Святослава Вакарчука.

Партия Народный фронт заявляет, что заявление президента Владимира Зеленского о роспуске парламента не имеет ничего общего с Конституцией.

"Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией. Несомненно, мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", - отмечают в НФ.

"В инаугурационной речи не было ничего о повестке дня изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду. Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах", - сказано в заявлении партии.

Лидер "Батькивщини" Юлия Тимошенко заявила, что она полностью поддерживает решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, но действующий парламент должен принять ряд неотложных решений и уйти красиво.

Лидер фракции Самопомич Олег Березюк заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады — политико-правовое, и демократ не должен бояться выборов. “Мы должны увидеть указ, после которого через несколько дней ЦИК должен объявить выборы — досрочные выборы должны быть 21 или 27 июля”, — добавил Березюк.

Глава Оппозиционного блока Александр Вилкул заявил, что его политсила готова к выборам в любое время."Нам все равно, когда выборы. Мы к выборам готовы, у нас сильная программа, сильная команда", — заверил он. При этом Вилкул добавил, что решение Зеленского было не юридическим, а политическим и “его принятие было очевидно еще пару недель назад”.

Заявление Гройсмана

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.

"За все три года мы не допустили никакого кризиса, никаких проблем, которые бы несли угрозу для нашей государственности. Хочу также сказать о том, что сегодня Украина в хорошем состоянии, есть валютные резервы более 20 миллиардов долларов, имеем на едином казначейском счете 57 миллиардов гривен", - сказал премьер.

Он рассказал о проводимых реформах, повышении минимальной зарплаты, обеспечении финансирования украинской армии и других достижениях.

"После того, как был избран новый президент, я сказал о том, что осознаю те вызовы и возможные угрозы, которые стоят в будущем. Я предложил президенту и парламенту, чтобы мы совместно сформировали новую повестку дня и очень быстро начали принимать решения, чтобы сделать Украину сильной", - сказал глава правительства.

"Президент выбрал другой путь. И я считаю, что сегодня своим заявлением он взял на себя всю ответственность перед теми будущими угрозами, которые есть в повестке дня", - добавил Гройсман.

Он отметил, что страна является для него в приоритете, поблагодарил всех за совместную работу и выразил убеждение, что в новом парламенте совместно с единомышленниками сформирует профессиональную команду, с которой совместно будет делать изменения в Украине.

Вопрос об отставке премьер-министра рассматривает Верховная Рада. Принятие Верховной Радой решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.

Источник: korrespondent.net