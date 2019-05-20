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20. 05. 2019

Портнов: Меня охраняют полицейские с автоматами

Вернувшийся в Украину бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что в Украине его"охраняют полицейские с автоматами". Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsone.

"Я чувствую себя в безопасности. Я заранее обратился к соответствующим организациям в связи с постоянными угрозами, которые мне поступали. Поэтому я заключил официальный договор с органами полиции, и мою охрану обеспечивают полицейские с автоматическим оружием. Сейчас я спокойно передвигаюсь по Киеву", – сказал Портнов.

По словам юриста, в случае каких-то акций или беспорядков он "не собирается оставаться в стороне", отмечает телеканал.

"Я не боюсь никого, я приехал сюда и буду заниматься политической и юридической деятельностью", - подчеркнул он.

Как сообщалось, накануне Портнов вернулся в Украину. Бывший чиновник пять лет прожил за границей.

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Источник: korrespondent.net

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