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20. 05. 2019

Зеленский встретился с тремя президентами

Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации встретился в администрации с главами нескольких государств, которые сегодня приехали в Киев.

На встрече Зеленского с президентом Литвы Далей Грибаускайте обсуждались вопросы двусторонних отношений и продолжения реформ в Украине.

"Встреча президентов Литвы и Украины Дали Грибаускайте и Владимира Зеленского укрепляет двусторонние связи и подчеркивает постоянную поддержку Литвой безопасности Украины, ее стабильности и реформ", - написал в Twitter посол Литвы в Украине Марис Януконис.

Зеленский также встретился с президентом Венгрии Яношем Адером и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

In #Ukraine we are not only supporting Ukraine, we are standing for our liberal democratic values. I wish @VoZelenskiy confidence to continue with reforms and stay on the path to #EU #NATO. pic.twitter.com/eTcElpZVof

— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) 20 мая 2019 г.

Отметим, что на встречах Зеленского сопровождали заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль и посол Украины в НАТО Вадим Пристайко. Зеленский до сих пор не объявил свою кандидатуру на должность главы МИД Украины.

Ранее Владимир Зеленский провел первые переговоры в качестве главы государства, обсудив партнерство с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. 

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Источник: korrespondent.net

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