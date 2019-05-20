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20. 05. 2019

На Донбассе за день три обстрела, ранен боец

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранение получил один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 20 мая.

Враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток. В частности, сепаратисты открывали огонь по позициям Объединенных сил в районе Гнутово, Водяного и Старогнатовки.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 19 мая сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Два раза применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Ранение получил один боец ВСУ.

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Источник: korrespondent.net

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