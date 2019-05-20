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20. 05. 2019

Женщина скрыла смерть матери, чтобы получать ее пенсию

В Черновицкой области полицейские задержали женщину, которая вместе со своим сожителем более пяти месяцев держала в подвале тело родной матери с целью получения ее пенсии, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

По информации полиции, женщина умерла еще 2 января. В то же время работники сельского совета в апреле этого года обратились в полицию с сообщением о том, что давно не видели эту жительницу села. Позже правоохранители объявили ее в розыск.

"Ее дочь имела поручение получать пенсию. Сегодня она пришла снова за деньгами. Полицейские, имея версию, что дочь знает о местонахождении разыскиваемой, вместе с ней пришли в дом матери. Здесь она и призналась, что в подвале находится тело умершей", - сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что правоохранители сегодня доставили злоумышленницу в районный отдел полиции. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Киевской области 35-летний мужчина задушил свою мать и прожил с ее телом почти неделю.

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Источник: korrespondent.net

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