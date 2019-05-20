На Донбассе в ДТП погибла семья из Донецка

На автодороге Доброполье-Лиман в ДТП погибла семейная пара с пятилетним ребенком. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в понедельник, 20 мая.

Отмечается, что авария произошла накануне поздно вечером возле железнодорожной станции Брусино.

"Автомобиль Infiniti, в котором находились жители Донецка, выехал на обочину и перевернулся. В результате аварии 42-летний водитель и 40-летняя пассажирка погибли на месте. Их детей, 10-летнюю девочку и 5-летнего мальчика доставили в больницу. Сегодня утром от полученных травм последний скончался", – говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины). Проводится досудебное расследование.

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Ранее на трассе Каховка-Олешки в Херсонской области произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей. Они ехали на скутере когда столкнулись с автомобилем. Старшему из погибших было 15 лет, а его сестре – восемь.

А в Днепре столкнулись два легковых автомобиля Peugeot и Kia. В этой аварии погибли два человека и еще один пострадал.

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Источник: korrespondent.net