Супрун рассказала о дальнейшей работе Минздрава после отставки Гройсмана

Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Ее сообщение появилось сразу после того, как премьер Владимир Гройсман объявил о своей отставке.

"Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме. Нам к статусу и.о. не привыкать. События сейчас будут развиваться как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новостей и переживать. Подправим наши планы и обязательно о них всем сообщим", - отметила Супрун.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что решил подать заявление об отставке.

Отставка Гройсмана, роспуск Рады. В Украине начался политический кризис?

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Источник: korrespondent.net