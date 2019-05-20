Лента RSS
Подписаться на ленту
20 мая 2019, понедельник, 22:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,32
20. 05. 2019

В Польше женщина впервые родила шесть детей

Жительница польского города Краков родила сразу шесть детей – четырех девочек и двух мальчиков. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 20 мая.

Роды 29-летней женщины прошли в клинике местного университета, ей сделали кесарево сечение. Вес новорожденных составляет от 890 грамм до 1,3 кг.

Отмечается, что это первый в истории Польши случай, когда на свет появляются сразу шесть детей. Это один из немногих подобных случаев в мире – по статистике вероятность рождения шестерых младенцев равна одному к пяти миллиардам.

Родителей поздравил президент Польши Анджей Дуда. Он также поблагодарил медицинских работников, принимавших роды, за высокий профессионализм.

Ранее у семейной пары был один двухлетний сын.

Напомним, в США жительница штата Техас Тельма Чиака родила три пары близнецов за девять минут. У нее родились четыре мальчика и две девочки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Знаете ли вы, что если будильник ставить не на 07:00, а на 07:04, то к концу месяца вы накопите целых 2 часа сна.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.