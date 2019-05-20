В Польше женщина впервые родила шесть детей

Жительница польского города Краков родила сразу шесть детей – четырех девочек и двух мальчиков. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 20 мая.

Роды 29-летней женщины прошли в клинике местного университета, ей сделали кесарево сечение. Вес новорожденных составляет от 890 грамм до 1,3 кг.

Отмечается, что это первый в истории Польши случай, когда на свет появляются сразу шесть детей. Это один из немногих подобных случаев в мире – по статистике вероятность рождения шестерых младенцев равна одному к пяти миллиардам.

Родителей поздравил президент Польши Анджей Дуда. Он также поблагодарил медицинских работников, принимавших роды, за высокий профессионализм.

Ранее у семейной пары был один двухлетний сын.

Напомним, в США жительница штата Техас Тельма Чиака родила три пары близнецов за девять минут. У нее родились четыре мальчика и две девочки.

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Источник: korrespondent.net