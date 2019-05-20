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20. 05. 2019

Зеленский подписал первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский принял полномочия верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Документ №300/2019 был обнародован на сайте главы государства в понедельник, 20 мая.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", − говорится в указе.

Напомним, 20 мая Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины. 

Корреспондент.net собрал главные тезисы первого обращения главы государства к украинцам.

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Источник: korrespondent.net

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