США восемь раз предлагали Ирану переговоры

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США неоднократно призывали Тегеран начать переговоры, а Госдепартамент направлял восемь официальных запросов. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщила пресс-служба главы республики.

Роухани подчеркнул, что Иран находится в состоянии экономической войны и стране нужно противостоять США.

"Я выступаю в поддержку переговоров и дипломатии, но я не считаю их правильными в нынешних условиях. Во время моего прошлогоднего визита в ООН, пять хорошо известных мировых лидеров обратились к нам с предложением посредничества в переговорах с президентом США. Их (США – ред.) Госдеп также восемь раз обращался к нам с просьбами", − отметил Роухани.

Он добавил, что, несмотря на предложения Вашингтона, "сегодня совсем не время для переговоров, а время для сопротивления и стойкости". Напомним, в начале мая Иран отказался выполнять часть договоренностей по ядерной сделке со странами Запада. В Тегеране указали, что принятые меры связаны с выходом США из ядерного соглашения и введением санкций против республики.

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Источник: korrespondent.net