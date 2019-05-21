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21. 05. 2019

Принц Чарльз согласился встретиться с Трампом − СМИ

 
Принц Чарльз согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в ходе его визита в Великобританию в июне. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил телеканал CNN.
 
Ожидается, что британский принц и американский лидер встретятся за вечерним чаем в Кларенс-хаус, официальной резиденции Чарльза и его супруги Камиллы Корнуольской.
 
Наиболее вероятной датой встречи называют 3 июня, первый день визита Трампа в Великобританию.
 
Как отметил телеканал, тема встречи неизвестна, однако учитывая противоположные позиции Трампа и Чарльза в вопросах окружающей среды, можно ожидать рассмотрения данной проблемы.
 
Принц является активным защитником экологии и во время недавнего карибского тура призывал обратить внимание на проблемы глобального потепления.
 
Напомним, Трамп вывел США из Парижского климатического соглашения и является скептиком в вопросах изменения климата.
 
Трамп усомнился в глобальном потеплении
 
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Источник: korrespondent.net

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