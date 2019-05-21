Принц Чарльз согласился встретиться с Трампом − СМИ

Принц Чарльз согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в ходе его визита в Великобританию в июне. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил телеканал CNN.

Ожидается, что британский принц и американский лидер встретятся за вечерним чаем в Кларенс-хаус, официальной резиденции Чарльза и его супруги Камиллы Корнуольской.

Наиболее вероятной датой встречи называют 3 июня, первый день визита Трампа в Великобританию.

Как отметил телеканал, тема встречи неизвестна, однако учитывая противоположные позиции Трампа и Чарльза в вопросах окружающей среды, можно ожидать рассмотрения данной проблемы.

Принц является активным защитником экологии и во время недавнего карибского тура призывал обратить внимание на проблемы глобального потепления.

Напомним, Трамп вывел США из Парижского климатического соглашения и является скептиком в вопросах изменения климата.

Трамп усомнился в глобальном потеплении

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Источник: korrespondent.net