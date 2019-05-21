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21. 05. 2019

Дуда пригласил Зеленского посетить Польшу

 
Президент Польши Анджей Дуда поздравил с инаугурацией президента Украины Владимира Зеленского и пригласил его посетить страну. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщила пресс-служба польского МИД.
 
Отмечается, что приглашение от Дуды передал глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, который принял участие в церемонии инаугурации в Киеве. 
 
В сообщении МИД Польши указано, что беседа Зеленского и Чапутовича состоялась перед инаугурацией. К ней также присоединился посол Варшавы в Украине Бартош Цихоцки.
 
Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности в экономической и социальной сферах, а также международную политику и понимание в историческом диалоге. 
 
Напомним, 20 мая Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины. 
 
После церемонии он провел переговоры с президентом Грузии, а также встретился с лидерами Литвы, Эстонии и Венгрии.

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Источник: korrespondent.net

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