Россия нарастила поставки нефти в США − СМИ

Поставки российской нефти в США резко выросли из-за санкций против Венесуэлы и сокращения поставок членами ОПЕК. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщило агентство Bloomberg.

По данным управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена, только за первую половину мая, 13 судов из России доставили в США пять миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов.

При этом американские нефтеперерабатывающие заводы могут утроить прием нефти из РФ.

Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти составил 7,51 миллиона баррелей, а в 2017 − 1,58 миллиона баррелей.

Агентство также отметило, что почти вдвое снизилась добыча нефти в Венесуэле и теперь страна уступает Бразилии, Мексике и Колумбии.

Напомним, в январе этого года США ввели ограничения против PDVSA − венесуэльской государственной нефтегазовой компании

В начале апреля в санкционный список попали две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, один принадлежащий им танкер, задействованный в перевозках нефти из республики на Кубу, а также 34 судна государственной нефтяной компании PDVSA.

Позже Вашингтон внес в черный список еще четыре компании и девять нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой.

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Источник: korrespondent.net