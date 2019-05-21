Итоги 20.05: Первый день Зеленского и судьба Рады

Зеленский вступил в должность президента

Владимир Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.

Во время выступления в сессионном зале парламента он объявил о роспуске Верховной Рады, а также попросил депутатов принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны и дал для этого два месяца.

Корреспондент.net собрал главные тезисы первого обращения главы государства к украинцам.

Гройсман объявил о решении подать в отставку

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил об отставке. По словам главы Кабмина, он принял для себя решение уйти с поста сразу после проведения очередного заседания правительства 22 мая.

При этом премьер подчеркнул, что ему не стыдно за годы своей работы и за принятые решения.

Отставка Гройсмана, роспуск Рады. В Украине начался политический кризис?

Президент Украины попросил США усилить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей администрации США и Конгресса и обсудил с ними вопросы реформ и противодействия агрессии РФ.

Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравление и выразил надежду на встречу в ближайшее время. Он также призвал Вашингтон продолжать ужесточение санкций против России из-за агрессии на Донбассе и в Крыму.

Сербская Церковь не признала ПЦУ

На официальном сайте Сербской патриархии появился релиз решений Архиерейского собора, на котором было объявлено, что СПЦ не признает "парацерковную структуру" в Украине, которую она считает до сих пор "церковным расколом".

Иран увеличил степень обогащения урана

Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение об увеличении в четыре раза степени обогащения низкообогащенного урана.

Отмечается, что Тегеран уже проинформировал о своих действиях МАГАТЭ.

Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода

Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о перемирии сроком на шесть месяцев. По данным израильских СМИ, договоренность предполагает двустороннее прекращение огня на границе сектора Газа и еврейского государства.

Позже появилась информация о том, что представители ХАМАС опровергли информацию о перемирии.

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Источник: korrespondent.net