В Черновицкой области пронесся мощный смерч

В Черновицкой области селом пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями. Видео с моментом стихийного бедствия опубликовали очевидцы в местном Instagram-сообществе.

По словам авторов видеозаписи, мощное природное зрелище произошло в понедельник примерно в 20.00 в селе Каменка Глыбоцкого района.

На видео слышны голоса очевидцев, которые утверждают, что в результате урагана были вырваны деревья с корнями.

Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате смерча и какие последствия стихийного бедствия.

Напомним, Житомирщиной пронесся смерч, были обесточены десятки сел. Из-за непогоды без света остались 74 населенных пунктов области, к утру 17 мая обесточены были 35.

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Источник: korrespondent.net