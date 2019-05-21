Обстрелы на Донбассе: ранены двое военных

В районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них четыре - с применением запрещенного оружия, ранены двое военных. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Гнутово, возле села Старогнатовка, вблизи села Водяное и населенных пунктов Опытное и Красногоровка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреливали пять раз: вблизи Новгородского, в районе населенного пункта Новотошковское и вблизи населенного пункта Золотое-4, а также возле села Николаевка Вторая.

С начала текущих суток сепаратисты дважды обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": у Водяного и Гнутова, ранен один военнослужащий.

Ранее сообщалось, что на Донбассе сепаратисты ранили четверых военных. Сепаратисты 18 раз обстреляли бойцов ООС, применив боевые машины пехоты и артиллерийские системы.

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Источник: korrespondent.net