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21. 05. 2019

Вакарчук рассказал об отношении к Зеленскому

Украинский музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук готов поддержать нового президента Украины Владимира Зеленского, если он будет подотчетен избирателям. Об этом Вакарчук заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

"Новая политика - это не слепая вера в президента, а это понятие, надо сделать так, чтобы новый президент был подотчетным людям и избирателям. В этом смысле мы готовы поддерживать президента во всех его положительных реформах", - заявил Вакарчук.

При этом он отметил, что он и его партия даже готовы подталкивать нового президента и предлагать более радикальные реформы.

"Но вдруг он будет предавать интересы общества, тогда мы заставим его отвечать перед избирателями", - подчеркнул Вакарчук.

Он акцентировал внимание на том, что основным должно быть благосостояние людей, а государственные интересы должны быть превыше всего.

Напомним, что ранее Вакарчук объявил о создании партии Голос и представил членов своей команды. В команду Голоса вошли бывшая замминистра экономики Юлия Клименко и экс-глава Transparency International Украина Ярослав Юрчишин. Также в партию вошли доктор медицинских наук Юрий Соколов, "киборг" Андрей Шараскин с позывным "Богема" и активистка Соломия Бобровская.

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Источник: korrespondent.net

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