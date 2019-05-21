В Украине стартует ВНО

В Украине 21 мая стартует внешнее независимое оценивание. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Основная сессия начнется тестированием по математике. Зарегистрировались для участия в оценивании 160 782 человека.

Начало запланировано на 11:00. Допуск в пункты тестирования абитуриенты будут иметь с 10:15 до 10:50, при этом всем необходимо будет иметь при себе оригинал сертификата внешнего независимого оценивания, а также паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате.

Адрес проведения независимого оценивания указан в приглашении-пропуске. Всем абитуриентам рекомендуется взять с собой две ручки с чернилами черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

К тесту допускаться будут абитуриенты, которые не имеют при себе средств связи, устройств для обработки, считывания и воспроизведения информации, а также любых печатных или рукописных материалов.

Также всем участникам тестирования запрещено будет пользоваться калькулятором, карандашом, линейкой и другими предметами.

На выполнение всех заданий абитуриентам отводится 180 минут. При этом общее количество заданий составляет 33. Максимальное возможное количество баллов, которое можно набрать после правильного решения всех задач - 62.

В целом же ВНО продлится с 21 мая по 13 июня. Зарегистрированы на участие в нем, в общей сложности, 354 051 абитуриент.

Ранее сообщалось, что в 2019 году пройти внешнее независимое тестирование можно будет максимум по четырем предметам.

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Источник: korrespondent.net