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21. 05. 2019

Зеленский вызвал Полторака в АП

Министра обороны Украины Степана Полторака вызвал к себе новый Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом во вторник под АП рассказал журналистам сам Полторак, передает УНН.

Так, на вопрос о том, почему он сегодня пришел в Администрацию Президента, Полторак ответил, что его "вызвал президент Украины".

Полторак также объяснил причины увольнения.

"Я решение такое для себя принял, об этом сказал Президенту еще позавчера, до инаугурации, что я завтра напишу заявление об увольнении. Я не мог ее написать раньше, потому что Владимир Александрович стал Президентом только вчера", - сказал Полторак.

Он отметил, что после инаугурации дождался, когда Зеленский стал Президентом Украины, тогда подал ему рапорт на увольнение.

"Потому что я уважаю его конституционное право определяться с министром обороны, и подавать предложения в Верховную Раду на назначение", - сказал министр.

На вопрос журналиста о том, планирует ли Полторак дальше идти в политику, он сказал, что "еще не решил".

Накануне Зеленский во время инаугурации призвал Полторака уйти в отставку. После этого министр обороны подал в отставку. 

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Источник: korrespondent.net

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