Лента RSS
Подписаться на ленту
21 мая 2019, вторник, 10:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,32
21. 05. 2019

Мигранты захватили крупнейший аэропорт Франции

Сотни нелегальных мигрантов захватили Международный аэропорт имени Шарля де Голля возле Парижа, пишет издание Daily Mail.
 
 
Отмечается, что иммигранты препятствуют посадке пассажиров, требуют встречи с премьер-министром Эдуардом Филиппом и призывают положить конец депортациям.
 
Протестующие призвали Air France "прекратить любую финансовое, материально-техническое или политическое участие в депортациях". 
 
По информации издания, один из иммигрантов восклицал: "Франция не принадлежит французам! Каждый имеет право быть здесь!".
 
Daily Mail отмечает, что это были члены организации, которая называет себя крупнейшим союзом нелегальных иммигрантов во Франции, или "черными жилетами". Протестующие призвали премьер-министра предоставить им всем легальный статус.

#Breaking: Just in - Reports that undocumented immigrants are protesting in the Charles de Gaulle Airport in #Paris right now and won't let people board their flights until they meet and talk with with the prime minister Édouard Philippe of #France, Riot CRS police on the scene. pic.twitter.com/fextoWCs6S

— Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) May 19, 2019
 
 
Отметим, в прошлом году Еврсоюз принял на 40% меньше беженцев, чем годом ранее. При этом больше всего принимали Германия, Италия и Франция.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Знаете ли вы, что если будильник ставить не на 07:00, а на 07:04, то к концу месяца вы накопите целых 2 часа сна.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.