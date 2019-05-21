Мигранты захватили крупнейший аэропорт Франции

Сотни нелегальных мигрантов захватили Международный аэропорт имени Шарля де Голля возле Парижа, пишет издание Daily Mail.

Отмечается, что иммигранты препятствуют посадке пассажиров, требуют встречи с премьер-министром Эдуардом Филиппом и призывают положить конец депортациям.

Протестующие призвали Air France "прекратить любую финансовое, материально-техническое или политическое участие в депортациях".

По информации издания, один из иммигрантов восклицал: "Франция не принадлежит французам! Каждый имеет право быть здесь!".

Daily Mail отмечает, что это были члены организации, которая называет себя крупнейшим союзом нелегальных иммигрантов во Франции, или "черными жилетами". Протестующие призвали премьер-министра предоставить им всем легальный статус.

#Breaking: Just in - Reports that undocumented immigrants are protesting in the Charles de Gaulle Airport in #Paris right now and won't let people board their flights until they meet and talk with with the prime minister Édouard Philippe of #France, Riot CRS police on the scene. pic.twitter.com/fextoWCs6S — Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) May 19, 2019

Отметим, в прошлом году Еврсоюз принял на 40% меньше беженцев, чем годом ранее. При этом больше всего принимали Германия, Италия и Франция.

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Источник: korrespondent.net