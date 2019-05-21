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21. 05. 2019

Ляшко приехал к Зеленскому на велосипеде

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко утром 21 мая приехал в Администрацию Президента на консультации главы государства Владимира Зеленского на велосипеде. Соответствующее видео он выложил на своей странице в Facebook.

При этом Ляшко возмутился отсутствием парковки для его транспорта, сказав "не вижу парковки для велосипедов", и надеется, что велосипед не украдут пока он будет в здании АП.

Накануне сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко приехал в Раду на инаугурацию на велосипеде. Из-за огромных пробок в Киеве городской голова приехал на инаугурацию Зеленского на электровелосипеде.

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Источник: korrespondent.net

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