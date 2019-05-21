Петр Порошенко впервые встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером не в качестве главы государства. Как сообщается в его Facebook, встреча состоялась в день инаугурации Владимира Зеленского, 20 мая.

"Спасибо Специальному представителю Соединенных Штатов Курту Волкеру за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Украиной и США", – пишет Порошенко.

В знак благодарности Порошенко вручил Волкеру государственную награду – Орден князя Ярослава Мудрого 5-й степени.

"В ходе беседы мы отметили, что вызовы перед Украиной никуда не исчезли, и Украина должна продолжить следовать курсу европейской и евроатлантической интеграции", – говорится в сообщении.

"Вашингтон твердо стоит на позициях противодействия продолжающейся агрессии России, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и необходимости продолжения начатых нами реформ", – заверил экс-президент.

Кроме того, Порошенко сообщил, что провел встречи с международными партнерами в новом офисе.

"Переехал в прозрачный офис. Встретился с хорошими друзьями Украины – американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - написал Порошенко.

Cмотрите фотогалерею: Порошенко встретился с Волкером после ухода с поста

Как сообщалось, накануне американскую делегацию во главе с министром энергетики Риком Перри принял президент Владимир Зеленский.

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Источник: korrespondent.net