Полторак рассказал о встрече с Зеленским

Подавший в отставку министр обороны Степан Полторак после встречи с президентом Владимиром Зеленским во вторник, 21 мая, сообщил, что будет оставаться в должности до решения Верховной Рады. Об этом сообщает Укринформ.

"Я буду работать исполняющим свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение. Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства", - заявил Полторак.

Он рассказал, что сообщил Зеленскому о своей отставке накануне инаугурации. "Я дождался, когда он примет присягу народу Украины и подал рапорт", - отметил министр.

Отвечая на вопрос об итогах своей работы, Полторак отметил, что "ему не стыдно смотреть в глаза" людям. "Что касается моей работы ... я сделал все возможное для того, чтобы мы создали армию за пять лет. И мне точно не стыдно смотреть в глаза и вам, и всем украинском", - заявил министр.

Напомним, выступая накануне в Раде Зеленский призвал отправить в отставку глав СБУ, ГПУ и Минобороны. После представления президенту силовиков Полторак подал заявление на увольнение.

Позже о решении подать в отставку с 22 мая сообщил глава правительства Владимир Гройсман. Вместе с ним прекратятся полномочия всех членов Кабмина.

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Источник: korrespondent.net