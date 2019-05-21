Зеленский оплатил штраф за нарушение во время голосования

Президент Владимир Зеленский оплатил 850 гривен штрафа согласно решению Оболонского районного суда Киева, который признал его виновным в незаконной агитации, а именно в демонстрации избирательного бюллетеня в ходе 2-го тура выборов Президента. Об этом Украинским Новынам сообщил адвокат Зеленского Игорь Пугайко.
"Владимир Зеленский решил не обжаловать это решение и оплатил штраф", - сказал он.
По его словам, штраф был оплачен в предыдущую пятницу, 17 мая. Таким образом Зеленский выполнил решение суда в полной мере.
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Источник: korrespondent.net
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