Зеленский оплатил штраф за нарушение во время голосования

Президент Владимир Зеленский оплатил 850 гривен штрафа согласно решению Оболонского районного суда Киева, который признал его виновным в незаконной агитации, а именно в демонстрации избирательного бюллетеня в ходе 2-го тура выборов Президента. Об этом Украинским Новынам сообщил адвокат Зеленского Игорь Пугайко.

"Владимир Зеленский решил не обжаловать это решение и оплатил штраф", - сказал он.

По его словам, штраф был оплачен в предыдущую пятницу, 17 мая. Таким образом Зеленский выполнил решение суда в полной мере.

Напомним, 21 апреля Зеленский продемонстрировал на избирательном участке свой бюллетень с результатом волеизъявления. На фото видно, что он проголосовал сам за себя.

Позже к Зеленскому приехала полиция. Правоохранители составили акт правонарушения относительно незаконной демонстрации заполненного бюллетеня после голосования.

Отметим, часть 1 статьи 7 Закона "О выборах президента Украины" запрещает фотографирования и видеофиксацию в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования. Закон также запрещает демонстрацию избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования, поскольку это является нарушением тайны голосования.

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Источник: korrespondent.net