Руководство Рады проводит встречу с Зеленским

Руководство Верховной Рады и главы фракций и групп парламента прибыли на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Администрацию президента. Согласно трансляции из АПУ, которую ведет лидер Радикальной партии Олег Ляшко, на встречу к Зеленскому пришли председатель ВР Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко и заместитель Оксана Сыроид.

Кроме того, на встрече присутствуют председатель фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов, председатель фракции Народный фронт Максим Бурбак, председатель фракции Самопомич Олег Березюк, председатель фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский, сопредседатель депутатской группы Видродження Виталий Хомутынник, а также глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко.

Отметим, что Ляшко устроил в АП онлайн-трансляцию, где планировал показать консультации парламентских фракций с Владимиром Зеленским, но охрана заставила его выключить телефон.

"Больше никаких тайн. Впервые будет продемонстрирована тайная встреча для людей, чтобы люди услышали мотивацию президента", - заявил Ляшко, добавив, что Зеленский сильно опаздывает.

Лидер "радикалов" отметил, что, если его заставят выключить телефон, то все увидят, кто это сделал "в самом логове власти".

Вместе с тем он подошел ко всем представителям фракций и спросил, не против ли они онлайн-трансляции. Все ответили, что не против, поскольку за демократию и новые тренды.

Параллельно Ляшко успевал читать комментарии под видео и отвечать на них, в частности некий Михаил написал: "Позор Ляшко".

"Слыш, Михаил, за что позор?", - спросил нардеп, отметив, что тот может не смотреть, если для него это позор.

Впоследствии представителей фракций позвали в отдельную комнату и все пошли туда, но Ляшко заступила дорогу охрана. К нему подошел Зеленский, пожал руку и спросил, как он относится к роспуску Рады.

Лидер "РПЛ" ответил, что положительно, на что президент с улыбкой ответил: "Вот и хорошо", после чего за ним закрылась дверь, а Ляшко остался в коридоре.

"Вот вам и демократия", - сказал на это Ляшко.

Позже стало известно, что Зеленский провел короткую консультацию с Ляшко в коридоре Администрации президента.

Как сообщалось, выступая в Раде Зеленский заявил о роспуске парламента. Возможными датами досрочных выборов в парламент называют 14 или 21 июля.

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Источник: korrespondent.net