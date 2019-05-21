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21. 05. 2019

Зеленский - еврокомиссару: Украина готова идти в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 20 мая встретился с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем.
 
 
Как сообщает пресс-служба Администрации президента, во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества Украины с Евросоюзом и методы противодействия российской агрессии в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе.
 
Президент отметил, что надеется на поддержку Еврокомиссии в рамках трехсторонней встречи представителей Украины, Евросоюза и России в вопросе транзита российского газа через Украину в Европу после 2019 года.
 
Президент поблагодарил за санкции против России и заверил представителя Евросоюза, что Украина готова идти в ЕС.
 
"Украина готова идти правильными, честными шагами в ЕС", - заявил Зеленский.
 
Также стороны обсудили вопросы энергетического сектора, в частности транзита газа и Северного потока-2.
 
Как сообщалось, накануне Зеленский провел встречи с президентами Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии и Венгрии. Также он принял делегацию США во главе с министром энергетики Риком Перри.
 

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Источник: korrespondent.net

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