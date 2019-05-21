Жители Черновцов перекрыли центральную улицу, требуя ремонта дороги

В Черновцах около 70 человек перекрыли одну из самых длинных улиц города, которая ведет к Калиновскому рынку - улицу Хотинской. Люди требуют провести капитальный ремонт этой улицы. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы знаем, что в этом году на текущий ремонт улицы Хотинской выделили 3 миллиона гривень из государственного бюджета. Но эта улица в настолько плохом состоянии, что текущий ремонт ей не поможет. Мы требуем, чтобы на этой улице провели капитальный ремонт", - говорит один из активистов Юрий Ковалец.

Участники акции сначала проинспектировали дорожное покрытие. Потом выложили на него запчасти от автомобилей и образовали живую цепь. Никакой транспорт не пропускают.

ukrinform

К протестующим приехал городской председатель Черновцов Алексей Каспрук, и.о. председателя Черновицкой ОГА Михаил Павлюк, начальник департамента ЖКХ горсовета Владимир Бешлей, и начальник Службы автомобильных дорог области Игорь Гах. Они общаются с протестующими.

И в городском совете, и в облгосадминистрации обещают вынести на ближайшие сессии городского и областного советов обращения к правительству о выделении денег на капитальный ремонт этой улицы.

"Уже в этот четверг я вынесу на сессию обращение к правительству с просьбой выделить 200 миллионов гривень на капитальный ремонт улицы Хотинской. Но даже если государство выделит деньги, то на разработку проектно-сметной документации и проведения тендеров надо много времени, поэтому реально ремонт могут начать аж в ноябре-декабре", - сказал Каспрук.

Но протестующие не соглашаются с этим и дают месяц на разработку всех документов и начала ремонтов. В полиции Черновицкой области сообщили, что на месте работают патрульные, регулируют объезд этого участка дороги.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о "зеркальных дорогах" через пять лет. Новоизбранный президент пообещал за время своей каденции сделать все возможное, чтобы в Украине были "зеркальные" дороги.

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Источник: korrespondent.net