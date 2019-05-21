Экс-глава Нацгвардии вышел из-под стражи - СМИ

Экс-главнокомандующий Национальной гвардии Украины, арестованный судом по подозрению в коррупционном преступлении, освобожден из-под стражи. Об этом во вторник, 21 мая, сообщили Украинские новости со ссылкой на работника СИЗО.

Агентство уточнило, что залог за Аллерова был внесен еще в 17 мая вечером, однако выходные он провел в СИЗО.

Бывший главнокомандующий Нацгвардии был задержан 14 мая Национальным антикоррупционным бюро Украины. Его подозревают в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве. Ущерб оценивается в сумму более 81 млн гривен.

17 мая Аллерова взяли под стражу на 60 суток с правом выхода под залог в 4,8 миллиона гривен.

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Источник: korrespondent.net