Украина подписала с НАТО контракты по радиоактивным отходам

Украина подписала контракты в рамках проекта НАТО по захоронению радиоактивных отходов, которые хранятся в могильнике в Кировоградской области.

Отмечается, что ведущая страна в данном проекте – Германия, еще один из доноров – Норвегия. Проект будет реализовываться 18 месяцев, а его суммарная стоимость составляет 1,5 млн евро.

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. Первый – радиационное исследование объекта, изучение исторической информации площадки с проведением радиологических и экологических исследований.

Второй – подготовка технического решения, предварительная обработка радиоактивных отходов, их извлечение, кондиционирование, упаковка в контейнеры и транспортировка в места захоронения. Третий – рекультивация территорий объекта, возобновление территорий к своему первичному состоянию.

Ожидается, что результатом проекта станет реабилитация территории, на которой сейчас хранятся радиоактивные отходы, а также устранение угрозы незаконного распространения радиоактивных материалов за пределы объекта и уменьшение негативного влияния на окружающую среду и население региона.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области ядерный могильник на объекте Вакуленчук ликвидируют за деньги НАТО.

НАТО профинансирует ликвидацию военного могильника радиоотходов в Украине

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Источник: korrespondent.net