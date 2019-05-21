Лента RSS
Подписаться на ленту
21 мая 2019, вторник, 12:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,32
21. 05. 2019

Климкин: Окно в ЕС и НАТО может закрыться

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что без прорыва внутри страны в ближайшие годы окно в НАТО и ЕС может закрыться. Об этом он заявил в интервью изданию Левый берег, опубликованном во вторник, 21 мая.

Министр считает, что на сегодняшний день без внутренних кардинальных изменений в стране потенциал для внешней поддержки Украины исчерпан. "То есть нам нужно идти вперед. Потому что окошко и в НАТО, и в ЕС, если мы не сделаем прорыва в ближайшие годы, может закрыться", - отметил Климкин.

"Один коллега об этом откровенно сказал: или вы перезагружаете политическую систему и экономику в стране, или дальше вы никуда не идете. Несмотря даже на большое количество полезных и классных реформ, которые сделали до этого", - рассказал он о разговоре на министерской встрече Восточного партнерства.

Как известно, Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. 

Напомним, 17 мая Климкин объявил об отставке и о планах идти в Верховную Раду с новой командой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Какая странная у вас шпага, сударь!

- Это арматура, сэр.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.