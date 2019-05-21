Супрун улетела из Украины и объяснила почему

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отбыла из Украины в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения, проходящей с 20 по 28 мая. Об этом сообщает Укринформ.

"Я вылетела в Женеву представлять свою страну на ассамблеи Всемирной организации здравоохранения. Я не боюсь и не отказываюсь дальше работать. Кто-то должен напомнить миру о том, что Россия остается врагом. А мы победим. Потому что мы украинцы", - сказала Супрун.

Ранее некоторые СМИ обнародовали видео, как Супрун после инаугурации президента Владимира Зеленского проходит регистрацию на франкфуртский рейс в аэропорту Борисполь.

Ранее сообщалось, что Супрун отказалась уходить в отставку. Глава МОЗ заявила, что реформа системы здравоохранения предполагает еще много изменений и она пока не намерена покидать свой пост.

Супрун рассказала о работе Минздрава после отставки Гройсмана

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Источник: korrespondent.net