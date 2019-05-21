Экс-глава КСУ обжаловал увольнение в суде

Бывший глава Конституционного суда Андрей Шевчук требует восстановить его в должности и подал соответствующее заявление в Окружной админсуд Киева. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает Украинская правда со ссылкой на адвоката Шевчука Андрея Федура.

"Подали соответствующий иск в суд. Требуем признать неправомерными действия, решения и восстановить в должности судьи и должности председателя суда", - сообщил Федур.

Сам же экс-глава КСУ отметил, что процесс будет проходить открыто и публично и в своем заявлении просит восстановить его на всех занимаемых ранее должностях.

"Обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании действий КСУ относительно моего увольнения незаконными, отмене постановления об увольнении немедленного восстановления меня на должностях судьи и председателя суда. Процесс будет максимально открытым и публичным. Я всегда отрыт к обществу и хочу, чтобы общество было в курсе этого процесса. А оценку действиям сторон предоставит суд", - написал Шевчук в Facebook.

Напомним, Шевчук возглавил Конституционный суд 21 февраля 2018 года. Судьей КСУ он был с 13 марта 2014. 14 мая судьи КСУ проголосовали о недоверии главе суда, а также за его отставку. Сам Шевчук считает решение судей антиконституционным переворотом. Новым главой КСУ назначена Наталья Шаптала, но ее полномочия закончатся в сентябре.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net