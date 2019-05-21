В Луганской области задержали иностранца с оружием

В Луганской области полицейские задержали разыскиваемого иностранца-нелегала с оружием, сообщает отдел коммуникации полиции области.

"В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление и изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки, а также в рамках проведения операции "Мигрант" сотрудниками Управления стратегических расследований ГУНП совместно с бойцами батальона полиции особого назначения в городе Лисичанске был задержан 34-летний гражданин Азербайджана", - говорится в сообщении.

Иностранец находился в розыске за нанесение тяжких телесных повреждений. У мужчины было обнаружено и изъято два корпуса гранат Ф-1, два запала, пистолет и 50 патронов. Решается вопрос о задержании мужчины по ст. 208 УПК Украины.

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Источник: korrespondent.net