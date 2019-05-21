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21. 05. 2019

На Аляске второй раз за неделю упал самолет

Самолет Taquan Air попал в аварию и разбился над Аляской, сообщает CNN во вторник, 21 мая.
 
 
Это уже вторая авария с самолетом этого авиаперевозчика за неделю.
 
"Второй раз за неделю гидросамолет Taquan Air снова попал в аварию на Аляске. Два человека погибли после того, как самолет упал в понедельник после обеда в гавани Метлаткатла", - говорится в сообщении.
 
В результате крушения погибли находившиеся на борту пассажир и пилот. 
 
Причины аварии пока не сообщаются. В Taquan Air заявили, что продолжат сотрудничать со следствием и усилят безопасность полетов. 
 
Компания Taquan Air предлагает регулярные и чартерные рейсы, доставку грузов и экскурсии над Аляской. 
 
Напомним, 14 мая над Аляской столкнулись два гидросамолета, в результате чего погибли не менее пяти человек.
 

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Источник: korrespondent.net

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