На Аляске второй раз за неделю упал самолет

Самолет Taquan Air попал в аварию и разбился над Аляской, сообщает CNN во вторник, 21 мая.

Это уже вторая авария с самолетом этого авиаперевозчика за неделю.

"Второй раз за неделю гидросамолет Taquan Air снова попал в аварию на Аляске. Два человека погибли после того, как самолет упал в понедельник после обеда в гавани Метлаткатла", - говорится в сообщении.

В результате крушения погибли находившиеся на борту пассажир и пилот.

Причины аварии пока не сообщаются. В Taquan Air заявили, что продолжат сотрудничать со следствием и усилят безопасность полетов.

Компания Taquan Air предлагает регулярные и чартерные рейсы, доставку грузов и экскурсии над Аляской.

Напомним, 14 мая над Аляской столкнулись два гидросамолета, в результате чего погибли не менее пяти человек.

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Источник: korrespondent.net