Зеленский созывает Раду на экстренное заседание

Юрист Андрей Богдан, личный адвокат олигарха Игоря Коломойского и консультант президента Владимира Зеленского, доволен результатом общение новоизбранного президента с представителями парламентских фракций. Об этом он заявил сегодня после завершения встречи, передает LB.ua.

"На наш взгляд, консультации прошли очень конструктивно. Были споры о конституционности и возможности оспорить такой Указ. Но при наличии такого Указа все фракции задекларировали готовность идти на выборы", - сказал консультант.

По словам Богдана, в команде Зеленского "видят такую дату проведения выборов - 21 июля".

"Будет обращение к спикеру для созыва внеочередной сессии на завтра", - сказал Богдан.

Адвокат добавил, что решение о назначении главы Администрации президента еще не принято, но анонсировал, что первые кадровые указы могут появиться уже сегодня вечером.

"Зеленский считает, что на эту должность должен быть назначен близкий ему человек, которому он доверяет", - сказал Богдан.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в Администрации президента Олег Ляшко заявил, что досрочные парламентские выборы могут состояться 21 июля.

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Источник: korrespondent.net