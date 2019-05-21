Ровенскому бизнесмену ночью в дом бросили гранату

Полиция устанавливает лиц, бросивших гранату РГД-5 в дом 45-летнего бизнесмена в Ровно. В полицию 21 мая около 1:20 поступило сообщение о взрыве на территории частного дома на улице Бориса Степанишина в Ровно.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что неизвестный бросил взрывное устройство на крышу дома, который принадлежит 45-летнему бизнесмену.

В результате взрыва была повреждена крыша. На момент инцидента в помещении кроме хозяина находились еще четыре человека. Никто из них не пострадал.

В ходе проведения осмотра места происшествия сотрудники взрывотехнического отдела обнаружили многочисленные металлические обломки неправильной геометрической формы на крыше дома, лестнице и прилегающей территории. По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

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Источник: korrespondent.net