Эквадор подсчитал траты на содержание Ассанжа в посольстве

Расходы Эквадора, связанные с пребыванием основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне, составили $800 тысяч, а не $6 млн, как ранее сообщал эквадорский МИД.
Это следует из предварительного заключения Государственной контрольной комиссии республики, представленного в понедельник, 20 мая, в Кито, сообщило агентство EFE.
В перечень расходов вошли, в частности, "медуслуги, обеспечение продовольствием, охрана, предоставление связи" Ассанжу, говорится в информации ГКК.
За почти семь лет, в течение которых австралиец укрывался в диппредставительстве Эквадора в Лондоне, "было затрачено $795 372,71".
Напомним, 11 апреля глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что расходы страны, связанные с пребыванием Ассанжа в посольстве республики в Лондоне, составили более $6 млн.
11 апреля Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.
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Источник: korrespondent.net
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