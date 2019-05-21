Команда Владимира Зеленского обещала "фишечки" на инаугурации шестого президента Украины и нестандартную церемонию при сохранении исторических традиций.

Корреспондент.net рассказывает, чем отличилась инаугурация Зеленского и вспоминает особенности вступления в должность предыдущих президентов Украины.

Зеленский: поцелуй в прыжке и упавшее удостоверение

По дороге в Верховную Раду Зеленский радостно пробежался вдоль рядов выстроившихся сторонников, делая селфи и раздавая "пять", своего коллегу по 95 Кварталу и друга Евгения Кошевого поцеловал в лоб в прыжке.

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что с высоты птичьего полета количество участников фан-клуба Зеленского под парламентов заметно ниже, чем кажется на фотографиях и видеозаписях.

Кроме того, некоторые присутствовавшие держали в руках перевернутые украинские флаги. Считается, что такой порядок цветов флага был одним из вариантов у Украинской Народной Республики.

Такие же флаги были и во время инаугурации Петра Порошенко. Вероятно, это символизирует то, что Украина находится в состоянии войны.

Cмотрите фотогалерею: Фишечки инаугурации. Конфузы присяги президентов

Зеленский стал первым президентом Украины, которого к присяге приводили женщины председатель Конституционного суда Наталья Шаптала и председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

После вручения удостоверения президента Украины Зеленский положил его на специальную церемониальную подушку, но оно упало, вызвав оживленные обсуждения в соцсетях и на телевидении.

Среди нардепов решил отличиться лидер Радикальной партии Олег Ляшко, сделав замечание Зеленскому, когда тот перешел на русский язык, обращаясь к жителям Донбасса.

Порошенко: потеря сознания и бабочка

Во время инаугурации Порошенко в 2014 году произошло два эпизода. Сначала потерял сознание солдат почетного караула. Вероятно, он получил солнечный удар, поскольку инаугурация проходила в жаркий летний день.

Добрым знаком назвали то, что в открытые перед Порошенко двери в здание Верховной Рады залетела бабочка.

Вести

Янукович: закрытые двери

Перед Виктором Януковичем, чья инаугурация проходила в 2010 году, захлопнулись двери парламента и караульные кинулись их открывать.

Удостоверение, которое нужно отдавать солдату почетного караула, Янукович положил себе в о внутренний карман пиджака.

Cмотрите фотогалерею: Фишечки инаугурации. Конфузы присяги президентов

Ющенко: нелетающие голуби

Третий президент Виктор Ющенко после Оранжевой революции присягал народу Украины в 2005 года. Получив атрибуты власти, он отправился в Мариинский дворец, а затем - на Майдан, где его ждали сотни тысяч сторонников.

После произнесения речи Ющенко выпустил в небо белых голубей, но один из них не мог взлететь, тогда президент не растерялся и помог ему подняться в небо.

По воспоминаниям бывшего начальника охраны Ющенко Евгения Червоненко в интервью 112, ему пришлось разгонять голубей ногами и хлопками. Птицы не хотели взлетать из-за привязанных к ним тяжелых оранжевых лент.

Кучма: и скромно, и помпезно

Первая инаугурация Леонида Кучмы в 1994 года прошла скромно, без торжественного прохода через парадные двери парламента и почетного караула. Оркестр исполнил гимн Украины без слов.

Вторая инаугурация Кучмы в 1999 года прошла пышно и не в Верховной Раде, а в концертном зале Дворц Украина, куда были приглашены иностранные гости и украинский бомонд.

На этой инаугурации глава государства впервые получит нагрудный знак, булаву и печать президента Украины.

Укринформ

Кравчук: традиции придумывались на ходу

Инаугурация первого президента независимой Украины Леонида Кравчука состоялась 5 декабря 1991 года. Сценарий торжественной церемонии придумывали попутно.

Основной традицией стала присяга на Конституции и Пересопницком Евангелие. Основной закон Украины был написал только в 1996 году, поэтому Кравчук присягал на советской.

В ходе мероприятия в парламенте хор исполнил гимн Украины, но поддержать его смогли единицы политиков, Кравчука среди них не было.

Cмотрите фотогалерею: Фишечки инаугурации. Конфузы присяги президентов

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Источник: korrespondent.net