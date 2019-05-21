В НАТО рассказали, чего ожидают от Украины

Украина должна продолжить реформирование сектора безопасности и устанавливать за ним общественный контроль. О таких ожиданиях альянса от украинской власти рассказал заместитель генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес во вторник в Киеве, сообщает УНИАН 21 мая.

"Каждый день боритесь с коррупцией, реформируйте сектор безопасности, введите общественный надзор за службами безопасности, защищайте независимость и целостность судебной ветви власти. Выгода придет от этого, и конечно, я не сомневаюсь, что вы достойны этого", – сказал Альваргонсалес на торжественном мероприятии по случаю празднования 70-летия НАТО на Европейской площади.

Он напомнил, что Украина является партнером НАТО.

"В 2008 году мы решили, что однажды Украина станет членом НАТО, и поэтому мы хотим для Украины того, что, как мы верим, является лучшим для нее", – подчеркнул Альваргонсалес.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что без прорыва внутри страны в ближайшие годы окно в НАТО и ЕС может закрыться.

Как известно, 7 февраля 2019 года Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net